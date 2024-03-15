Эколог Творогова осудила идею гиперпотребления

Иркутский эколог Елена Творогова в интервью ZabNews перечислила три главные проблемы современного человечества, которые могут негативно отразиться на развитии всей планеты.

Первая проблема — пропагандирование идеи гиперпотребления. Подход выгоден бизнесу. Менеджеры постоянно что-то изобретают и предлагают человечеству. Реклама мотивирует бесконечно что-то обновлять. Бизнес остается в выигрыше и получает прибыль. Изобретения имеют короткую жизнь. Они не успевают войти в нашу жизнь, как выпускают что-то более усовершенствованное.

Вторая проблема — изучение проблем конкретного региона без анализа ситуации в целом. Ученые едины во мнении, что окружающему миру угрожает опасность. Виновен ли в этом человек — вопрос спорный. Пока не получится решить проблемы мирового уровня, не выйдет изменить ситуацию на малой территории.

Третья проблема — наращивание огромного количества отходов неприродного характера. В природной среде они не могут перерабатываться.

«Большинство из этих отходов, такие как пластик и сложные полимерные материалы, появились относительно недавно. Из-за этого мы не можем оценить их угрозу для всего живого на нашей планете», — уверен эксперт.

Эксперт уверена, что каждый человек может бороться с некоторыми из перечисленных проблем. Начать стоит с осознанного потребления. Не стоит покупать вещь, в которой нет необходимости. Многие средства для уборки можно заменить на те, в состав которых входят натуральные компоненты.

«Или, например, для начала стоит отремонтировать вещь, а не сразу её выбрасывать? Борьба с экологическими проблемами проявляется в таких простых и банальных на первый взгляд вещах», — в интервью ZabNews рассказала иркутский эколог Елена Творогова.

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