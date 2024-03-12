Экологи призвали французов сократить потребление лягушек из-за угрозы исчезновения популяций

Более 550 ветеринаров, экологов и исследователей природы обратились с письмом к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом прекратить «чрезмерную эксплуатацию» лягушек, пишет Sky News.

Они утверждают, что пристрастие французов к лягушачьим лапкам может привести к исчезновению целых популяций земноводных в Азии и Юго-Восточной Европе.

ЕС ежегодно импортирует более четырех тысяч тонн замороженных лягушачьих лапок, и основной объем приходится на Францию. Это означает, что ради гурманских изысков каждый год истребляется от 80 до 200 млн лягушек.

Главными поставщиками лакомства к столу французов являются Индонезия, Албания и Турция.

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