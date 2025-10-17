Эколог Зайчиков: Азовское море утрачивает способность к самоочищению

По мнению эксперта, тенденция с невозможностью самоочищаться связана с несколькими факторами. В первую очередь изменяется состав Азовского моря. Вода становится все более соленой, что не свойственно для данного водоема.

Эколог рассказал, что внешние факторы также влияют на состояние воды. По данным эксперта, в море сливают выбросы с разных предприятий региона, в том числе с химических. Система контроля над сбросами в водоемы на данный момент не урегулирована.

«Механизм самовосстановления заложен в любом объекте флоры и фауны. Вопрос только в степени техногенного воздействия на него, в изменении его базовых условий. Что мы имеем сейчас?» — отметил эксперт.

Эколог привел в пример такую ситуацию. Если заболевшего простудой человека начать своевременно лечить, его состояние быстро стабилизируется. Если же пациент будет гулять под дождем на улице в холодное время года, он не выздоровит быстро. Проведя параллель, Андрей Зайчиков отметил, что Азовское море может самоочиститься за несколько лет. Важно создать для этого благоприятные условия: снизить негативное внешнее воздействие и установить строгий контроль.

