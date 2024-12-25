Эколог Зайчиков: мазут с Черного моря может попасть в Азовское

Эколог Андрей Зайчиков допускает ситуацию, при которой мазут с Черного моря может попасть в Азовское, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт считает, что в таком случае экологические проблемы будут намного серьезнее. Специалист пояснил, что с Черного моря никто не осуществляет забор воды. Вблизи Азовского моря расположены прибрежные поселки, жители которых производят водозабор со скважин.

Эколог пояснил, что в природе действуют определенные законы. В частности, в последнее время специалисты наблюдали, что в Азовское море стал поступать приток воды из Черного. Природа выравнивает естественные водоемы, пояснил эксперт и привел в пример принцип сообщающихся сосудов. В таких условиях не исключено попадание мазута.

Эколог рассказал, что ранее в случаях ЧП на границах устанавливали боновые ограждения. Андрей Зайчиков считает, что для предотвращения попадания мазута в Азовское море необходимо применить данную технологию.

Эксперт призвал не делать поспешных выводов относительно влияния утечки мазута на окружающую среду.

«Когда люди называют страшные цифры, а многие и вовсе утверждают, что эти цифры свидетельствуют о пороге точки невозврата, — это, скорее всего, популизм. И желание привлечь к себе внимание. Поверьте, при подобном экологическом ущербе очень многие факторы влияют на каждую конкретную территорию», — сообщил эколог Андрей Зайчиков.

Эксперт отметил, что значение имеет множество факторов, например, скорость течения и температура воды. После завершения работы по уборке мазута, которую проводят волонтеры из многих регионов РФ, можно оценить ущерб. Значение имеет, сколько мазута осталось на дне, а сколько — на береге.

Ранее сообщалось, что политолог Сухарь предупредил о возможном увеличении территории загрязнения побережья Черного моря.