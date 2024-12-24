Политолог Сухарь предупредил, что территория загрязнения побережья Черного моря может расти

Политолог Александр Сухарь рассказал, что территория загрязнения побережья Черного моря может расти из-за нехватки рабочих рук и спецтехники, сообщила rostovgazeta.ru.

Политолог рассказал, что большое количество волонтеров помогают справиться с экологической катастрофой на берегу Черного моря на Кубани. Несмотря на это, по мнению эксперта, оперативно устранить последствия аварии не выходит. Политолог не исключил, что территория загрязнения может увеличиться.

«Не хватает рук и оборудования в должном объеме», — отметил политолог Сухарь.

По информации политолога Сухаря, волонтеры объявили сбор. Требуются различные предметы, в частности, лопаты и резиновые сапоги. Однако для ликвидации последствий также понадобится современное оборудование и специальная техника.

Политолог также назвал причину крушения танкеров. Он считает, что некоторые капиталисты не изменили свое отношение к деятельности, которое сформировалось в 90-ые годы. По мнению эксперта, капиталисты не заинтересованы в развитие инфраструктуры, в выделении средств, в достойной заработной плате рабочих. Они стремятся к получению сверхприбыли без каких-либо издержек.

Ранее сообщалось, что эколог Каваносян предупредил о смене маршрута мазута в Черном море.