Эколог Зайчиков осудил акцию «Час Земли»

Суть акции в том, чтобы на час отказаться от пользования электроэнергией с целью сохранности окружающей среды. Эксперт рассказал, что как раз ограничение пользователей и приведет к негативным последствиям.

Каждая тепловая станция работает в соответствии с планом. Она вырабатывает столько энергии, сколько в среднем тратит потребитель. Если жители одного региона откажутся на час от электроэнергии, добытую энергию направят на передающие мощности. Излишнее тепло окажется в атмосфере.

«А это очень вредно. Более того, может произойти перегрузка мощностей и наступить блэкаут», — делится мнением собеседник RostovGazeta.

Электроприборы не наносят атмосфере глобальный вред. Эксперт предполагает, что акция изначально была инициирована западными активистами с целью привлечения внимания к экологическим проблемам. Но не исключен и злой умысел.

«Думаю, что появление «Часа Земли» может быть связано с переделом промышленности, в том числе и на мировом уровне», — говорит эколог.

Эксперт напомнил, к чему ранее привели призывы Запада переходить на альтернативную энергетику. Во-первых, подорожала электроэнергия. Во-вторых, появились материалы, которые невозможно безопасно переработать.

«Лопасти ветряков изготовлены из материалов, которые не подлежат переработке. Их нельзя утилизировать, можно только складировать. Серьезная проблема возникла и с батареями электромобилей — их тоже до сих пор не перерабатывают», — рассказывает Зайчиков.

Ранее мы сообщали, что эколог Елена Творогова осудила идею гиперпотребления.