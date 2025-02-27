Экологи пояснили, почему Омскую область не могут защитить от ежегодных подтоплений

Эколог Владимир Лифантьев высказал мнение, что строительство Красногорского гидроузла в Омской области не спасет Омск от паводков, сообщил gorod55.ru.

Эксперт Лифантьев пояснил, почему Красногорский гидроузел не спасет Омск от подтоплений. В настоящее время идет активная стройка объекта. Эколог уверен, что место для его строительства было выбрано неудачно. В частности, вблизи находятся секции золоотвала ТЭЦ-4, в которых может быть до 30 млн тонн золы.

«30 млн тонн золы находятся над уровнем реки примерно на 20 метрах. Дамба существует в виде обваловки. Какова вероятность, что после строительства гидроузла этот золоотвал просто смоет? Когда вся эта мелкодисперсная пыль попадет в воду, умрет весь гидробионт километров на 300. Такая фракция и плавучесть у этой золы, что все дыхательные пути забьет», — считает Владимир Лифантьев.

Профессор ОмГУПС Сергей Костарев высказал мнение, что люди страдают в первую очередь из-за допущенной ошибки во время строительства их жилищ. По мнению эколога, нарушение правил застройки в пойме реки меняет естественный баланс. Самая распространенная проблема заключается в том, что при строительстве домов не учитывают периодичность высоких и низких уровней воды.

«Вред от паводка для людей можно минимизировать, но делать это следует аккуратно, иначе есть риск гибели сельского хозяйства. А лучше всего не строить здания в пойме», — объяснил Сергей Костарев.

Эколог Владимир Лифантьев также рассказал о способности природы адаптироваться в случае, если в каком-либо регионе постоянно происходят паводки. По его мнению, в Омской области наблюдаются изменения в растительном и животном мире. По данным издания, масштабные наводнения приносили вред Омску и его жителям в 1928 и 2024 годах.

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