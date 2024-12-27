Глава МЧС рассказал где наиболее вероятны стихийные бедствия в 2025 году

МЧС начала подготовку к потенциальным затоплениям, однако прогноз весеннего паводка на 2025 год будет представлен Росгидрометом в феврале, сообщил РБК министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Он указал, что в Якутии на некоторых участках реки Лена толщина льда превышает норму на 15 см. Повышенные уровни воды ожидаются на реках Западной Сибири, включая Обь, Тобол и Ишим. Риски затоплений актуальны для Курганской и Тюменской областей из-за увеличенных сбросов с гидроэлектростанций Казахстана.

Куренков уточнил, что на характер весеннего паводка влияют несколько факторов: температурные условия в декабре–марте, количество снега в середине марта, глубина промерзания почвы, толщина льда на реках, сроки их вскрытия и места образования заторов.

Он добавил, что в европейской части России весеннее половодье обычно выше нормы в Башкирии, Чувашии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Самарской, Оренбургской областях и Центральном федеральном округе.

Куренков также отметил, что в реках Мурманской области уровень воды превышает многолетние показатели примерно на 1 м. Кроме того, в марте прогнозируются риски природных пожаров в южных районах Забайкалья, Тувы, а также в Хабаровском и Приморском краях.

Ранее Куренков сообщал, что вопрос загрязнения Черноморского побережья в Краснодарском крае можно решить в скором времени, и ситуация с загрязнением остается под контролем, что гарантирует нормальный пляжный сезон.