Экономия и аромат хвои: в Ростове в этом году живая ель выигрывает у пластмассовой

Продавец одного из ростовских елочных базаров Сергей рассказал, что в нынешнем сезоне живая елка обходится россиянам почти в пять раз дешевле, чем искусственная, сообщил rostovgazeta.ru.

В преддверии Нового года в городе открылась традиционная сеть елочных базаров, охватившая все районы. Всего для удобства жителей организовано 28 торговых точек, где можно приобрести главный символ праздника.

Журналисты RostovGazeta отправились на один из таких рынков, чтобы пообщаться с покупателями и узнать, что заставляет современных горожан, несмотря на обилие искусственных альтернатив, выбирать живые деревья, а также выяснить актуальные цены на зеленых красавиц.

Продавец Сергей сообщил, что в продаже имеются различные варианты для украшения. Так, готовые сосновые венки обойдутся покупателю в 500–700 руб. Отдельные хвойные ветви (лапник) можно приобрести по цене от 150 до 400 руб., в зависимости от того, ветки это традиционной ели, ароматной сосны или другого хвойного дерева.

«В этом году цены почти такие же, как и в прошлом. Высокие елки от полутора метров — 2 тыс. руб., пониже будут уже за 1 тыс. — 1,5 тыс. руб. Сосны и за 800 руб. есть, полутораметровые около 1,5 тыс. руб., совсем высокие, два метра и выше — около 3 тыс. руб.», — рассказал продавец одного из ростовских елочных базаров Сергей.

Одна из покупательниц Эльвира Рахмонова высказала мнение, что искусственные ели слишком одинаковые. Деревья похожи друг на друга. Живые ели и сосны, по мнению россиянки, отличаются запахом, наличием шишек и смолы.

«Каждый год разное дерево и разное настроение», — поделилась мнением одна из покупательниц Эльвира Рахмонова.

