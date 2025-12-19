В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали, как продлить жизнь новогодней елке

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали жителям, как выбрать живую елку и продлить ей жизнь в домашних условиях.

В Подмосковье в этом году организовали 178 официальных елочных базаров. Помимо этого, елку можно купить в 124 ТЦ или заказать на маркетплейсе. Приобрести можно ель, сосну или пихту.

При выборе дерева следует обратить внимание на хвою. Иголки должны быть гибкими, зелеными и упругими. Также важен аромат: насыщенный хвойный запах говорит о том, что дерево срубили недавно.

Перед покупкой можно попросить продавца сделать свежий срез, чтобы дерево лучше поглощало влагу, а также обернуть его в сетку, чтобы не повредить при транспортировке.

Дома дереву следует дать время на адаптацию к новой температуре, оставив его в прохладном месте. Устанавливать ель рекомендуется так же в самом прохладном и влажном месте — подальше от батарей.

Перед установкой ели специалисты советуют очистить нижний ствол на 8-10 см, сделать свежий срез и обстрогать боковые части. Можно поставить дерево в ведро с влажным песком или водой с таблеткой аспирина и небольшим количеством сахара. Ствол следует обмотать влажной тканью. Также рекомендует регулярно опрыскивать дерево из пульверизатора.

