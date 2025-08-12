«Экономика края расцветает»: предприниматель пояснил спрос на аренду техники в Приморье

Предприниматель из Владивостока высказал мнение, что экономика Приморского края находится в хорошем состоянии, сообщил vostokmedia.com.

Аналитики платформы «Авито Спецтехники» сообщили, что в июне был зафиксирован резкий рост интереса к определенным видам оборудования. Жители Приморского края наиболее активно арендовали манипуляторы, бульдозеры и автовышки. Профильные специалисты уверены, что спрос связан с развитой экономикой в регионе.

Мастер холодильного оборудования из Спасска-Дальнего рассказал, что в связи с профессиональной деятельностью часто арендует спецтехнику или оборудование. Он отметил, что нынешнее лето особенно душное. Многие горожане заказывают установку кондиционеров, что также свидетельствует о платежеспособности населения, считает эксперт.

«В начале лета люди наперебой звонили. Каждый второй случай — установка кондиционера на высоте», — рассказал приморец.

Предприниматель из Владивостока рассказал, что занимается строительной деятельностью. По его мнению, в регионе растет количество людей, которые нынешним летом делали ремонт. Специалист связал строительный бум с развитой экономикой. Кроме того, многие жители региона приобретают недвижимость. Чаще всего они сразу делают ремонт. Эксперт положительно оценивает подобную динамику.

«Новых объектов появляется все больше и это не удивительно. Экономика края расцветает, сюда вкладываются деньги», — отметил предприниматель из Владивостока.

