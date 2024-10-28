Экономист Бельских: повышение ключевой ставки приведет к «тотальному обнищанию»

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 21% годовых. Экономист Игорь Бельских высказал мнение, что очередное повышение ключевой ставки говорит о проблемах, которые образовались в макроэкономике, сообщили novostivolgograda.

Кроме того, ожидания по инфляции постоянно растут. В результате физические и юридические лица прекращают доверять рублю. К негативным последствиям постоянного повышения ключевой ставки эксперт относит подорожание кредитов и недоступность для большинства граждан крупных покупок, в частности автомобилей или недвижимости.

«Когда ставка сохраняется на высоком уровне или продолжает расти, возникает субъективное ощущение, что карман становится толще. На самом же деле цены растут, а покупательная способность населения падает, и эта тенденция приводит к тотальному обнищанию», — объяснил доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Бельских

Ключевая ставка поднимается несколько раз подряд, что свидетельствует о кризисе национальной экономики. В сложившихся условиях проблематично добиться стабильности на денежном рынке. Профессор Бельских рекомендует россиянам открывать вклады по новым ставкам, чтобы извлечь пользу от повышения ставки.

Ранее инвестор Седова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», куда лучше вкладывать деньги в условиях очередного повышения ключевой ставки.