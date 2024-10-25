ЦБ повысил ставку до 21%: как преумножить, а не потерять сбережения

Центральный банк России повысил ключевую ставку до 21%. Это говорит о росте инфляции и подорожании товаров, считает финансовый советник, квалифицированный инвестор Олеся Седова. Эксперт рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», куда лучше вкладывать деньги в сложившейся ситуации.

По ее словам, задача Центробанка и государства на данный момент — замедлить и остановить рост цен, они делают все, чтобы люди не тратили деньги, а оставляли их в банках. В связи с повышением ставки россиян ожидает рост доходности вкладов, на которые будет начисляться от 25% годовых.

«При длительном размещении денег под такую ставку средства будут «заморожены» на срок от 2 до 3 лет. Если вам срочно понадобятся деньги, все накопленные проценты вы можете потерять при закрытии вклада. В условиях нестабильной экономической ситуации это может быть риском для тех, кто не готов «закрывать» деньги на длительный срок», — отметила Седова.

Инвестор посоветовала обратить внимание на облигации, которые позволяют зафиксировать доходность и дают возможность выйти из вложений без потерь в случае необходимости. По ее словам, сегодня не стоит полагаться только на банковские депозиты, лучше рассматривать разные варианты вложений: облигации, акции, недвижимость.

Кроме того, эксперт предостерегла россиян от взятия кредитов и ипотек по возможности. Она отметила, что из-за высоких процентов по ипотеке покупка жилья станет недоступна большинству граждан, а льготные программы не спасут ситуацию из-за весомых первоначальных взносов.

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