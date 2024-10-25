Новый исторический рекорд: ЦБ России повысил ключевую ставку до 21%

В пятницу, 25 октября, стало известно о резком повышении ключевой ставки на 2 п.п. Как оказалось, данное решение было принято в связи с инфляцией, превышающей июльский прогноз ЦБ. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз регулятора по итогам заседания совета директоров. Вместе с тем Центральный банк Российской Федерации указал на вероятность дальнейшего повышения на ближайшем заседании.

Кроме того, регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2024-2026 гг. Среднюю ключевую ставку до конца года Центробанк ожидает в диапазоне 21-21,3%, как следует из среднесрочного прогноза. Прогноз средней ключевой ставки на 2025 год повышен до 17-20% с 14-16% ранее, на 2026 год — до 12-13% с 10-11% ранее. На 2027 год Банк России сохранил прогноз средней ключевой ставки на уровне 7,5-8,5%.

Регулятор также повысил прогноз по инфляции в 2024 году с 6,5-7% до 8-8,5%. Кроме того, ЦБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 0,5-1,5%. Российская экономика растет, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года.

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