Экономист Калугин назвал стоимость «Оливье» в нынешнем году

Экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин проанализировал стоимость продуктов, необходимых для приготовления салата «Оливье», сообщил 56orb.ru.

В нынешнем году для приготовления салата «Оливье» россиянам понадобится для закупки продуктов 941 руб. Эксперт отметил, что стоимость приблизительная. Значение имеет, какие именно продукты выберет потребитель. Однако многие ингредиенты подорожала. Одна из причин — сезонность. Так, традиционно в зимний период подорожают овощи (картофель и морковь), а также яйца.

«В среднем к концу декабря оливье станет дороже еще на 4-5%. А по сравнению с концом декабря 2023 года цены на него вырастут минимум на 15%», — рассказал 56orb.ru экономист Константин Калугин.

Банка соленых огурцов в среднем стоит 200 руб. Рост цен составил 7,4%. Банка зеленого горошка обойдется примерно в 122 руб. Стоимость товара возросла на 7%. Упаковка майонеза оценена в 113 руб. (400 г). Для традиционного новогоднего блюда понадобится примерно 400 г колбасы, за которую придется заплатить около 250 руб.

Ранее сообщалось, что маркетолог Чумаков спрогнозировал в преддверии Нового года подорожание искусственных елок на 15%.