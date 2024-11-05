Маркетолог Чумаков спрогнозировал подорожание искусственных елок на 15%

Маркетолог, генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков предположил, что искусственные ели могут подорожать в пределах 10—15% из-за роста цен на логистику и различных издержек продавцов, сообщило интернет-издание «Абзац».

Наиболее выгодные цены на искусственные ели продавцы установят в преддверии Нового года. Реализаторам предстоит сделать выбор. Продавцы могут оставить товар на складе, чтобы продать его в следующем году. Либо снизить стоимость елей. Маркетолог Чумаков не исключает, что в ноябре уже начнутся скидочные предложения, но еще не столь выгодные для потребителя.

Рост цен во многом будет зависеть от поставщиков, продавцов и региона, где ели реализуют. Эксперт считает, что более 15% стоимость не поднимется. Причем речь идет именно о востребованном товаре. Причин этому несколько. Первая — различные издержки продавцов.

«Стала дороже логистика, которая в том числе влияет на конечную стоимость изделий. Думаю, что рост будет в пределах 10–15%», — пояснил Чумаков.

Ранее экономист Литвиненко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рекомендовала приобрести товары длительного срока хранения к Новому году до 15 ноября, пока рост цен на них не достиг 30%.