Экономист Кривелевич предупредил о возможной «заморозке» вкладов

Экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич предупредил, что не стоит исключать риск «заморозки» вкладов со стороны государства, сообщил vostokmedia.com.

Экономист Кривелевич отметил, что в разные исторические периоды россияне переживали момент, когда их вклады замораживали. В современное время экономист не исключает подобного развития событий. Заморозка может стать способом избежать банковского коллапса и остановить рост инфляции.

По мнению эксперта Кривелевича, государство не вправе конфисковать деньги россиян, которые переведены на вклады. Предположительно, клиенту банка разрешат снимать определенную сумму. Однако банк будет обязан по-прежнему выплачивать проценты.

«Значит, и обязательства по вкладам остались. Причем обязательства довольно суровые, процент-то высокий. Значит, инфляционное давление не уменьшится. Вы его просто переносите на будущее, когда разморозите», — отметил эксперт.

Эксперт назвал признак, по которому россияне смогут понять возможную заморозку вкладов: инфляция достигнет максимального уровня. По его мнению, в настоящее время такая возможность есть, но произойдет это нескоро.

Ранее сообщалось, что Набиуллина опровергла слухи о заморозке вкладов россиян в банках.