Набиуллина опровергла слухи о заморозке вкладов россиян в банках

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала информацию о возможной заморозке вкладов россиян и о невозможности банков выплачивать проценты по депозитам, сообщило РИА Новости Крым.

В ходе пленарного заседания с депутатами Государственной думы РФ она назвала эти разговоры абсурдными и подчеркнула, что такие сценарии не обсуждаются в регуляторе

«Могу сказать, что, наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно», — сказала Набиуллина.

По ее словам, также распространяются слухи о возросшем количестве вкладов, из-за которых все средства россиян в случае снижения Банком России процентной ставки могут оказаться на рынке, а в РФ резко вырастет инфляция. Эту информацию Набиуллина назвала неверной. Она также напомнила о важности стабильности банковской системы и уверенности в ее способности выполнять свои обязательства перед вкладчиками

В конце октября Банк России принял решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта, установив ее на уровне 21%. Регулятор объяснил это увеличение намерением снизить инфляционные ожидания в стране.

Ранее депутаты фракции ЛДПР предложили увеличить размер страхового возмещения банковских вкладов для граждан РФ с 1,4 млн до 3 млн рублей.