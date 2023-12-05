Экономист Лобода рассказал о причинах стремительного роста курса доллара

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал, что рост курса доллара приводит к ослаблению рубля, пишет RT .

Во вторник, 5 декабря, курс доллара превысил 92 рубля. В последний раз такое происходило 13 ноября, сообщает агентство «РИА Новости». Ранее стало известно о росте курса евро, показатели которого не превышали 99 рублей с 7 ноября. Эксперт Наталья Мильчакова рассказала, как данный процесс влияет на ослабление рубля. Не менее тревожные и прогнозы Андрея Лободы.

Экономист объясняет, что на рост курса доллара влияет несколько факторов.

«Нефть дешевеет, цена Brent уже ниже $80 за баррель, значит, дешевеет и Urals.», - отмечает экономист

Это негативно отражается на стабильности рубля особенно перед Новым годом. Во-первых, увеличивается спрос на многие импортные товары. Люди покупают подарки. Во-вторых, действие одних налоговых каникул закончилось, а следующий этап еще не начался. В-третьих, вполне вероятно, что ФРС решит в очередной раз повысить процентные ставки. О решении станет известно 13 декабря.

Согласно мнению эксперта, в ближайшие 14 дней курс доллара будет фиксироваться на уровне от 89 до 93 рублей.