Экономист Миронова рассказала о ситуации на ипотечном рынке

Ростовский экономист Анастасия Миронова рассказала, почему жители России не могут себе позволить оформить ипотеку в настоящее время, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт объяснила, что ипотечный рынок очень зависит от ситуации в стране, он наиболее восприимчивый к любым изменениям. Из-за того, что экономика адаптируется под новые реалии, ипотечный рынок также постоянно изменяется.

Еще год назад размер ставки ипотеки составлял 7,5%. За год ключевую ставку несколько раз повышали, что привело к итоговому росту ипотечной доли на 12%.

Уровень заработной платы по регионам также поднимается. Например, в Ростове он составил 15%. Эта сумма не соизмерима с годовым показателем увеличения размера ставки по ипотеке.

В такой ситуации для россиян актуальны две проблемы. Во-первых, нет возможности собрать сумму первого взноса. Даже если взять кредит, надо иметь возможность расплатиться с банком. Во-вторых, россияне боятся, что не смогут выплачивать ежемесячный платеж и параллельно планировать ежедневные расходы в полном объеме.

Стоит отметить, что некоторые жители России приобретают собственное жилье при помощи социальной ипотеки.