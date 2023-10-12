Подмосковный инженер смог купить просторный дом в Королеве благодаря «Социальной ипотеке»

Инженер из городского округа Королев Дмитрий Ахметов со своей семьей готовится к переезду в просторный дом благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в региональном Минжилполитики.

Отмечается, что в Подмосковье Дмитрий Ахметов переехал с семьей из Перми в связи с повышением — в Королеве ему предложили место главного специалиста. При этом долгое время Ахметовы жили в служебной квартире, однако семья всегда мечтала о переезде в частный дом.

«Свое жилье всегда было нашей мечтой. Раньше хотели построить в Перми, но не получилось из-за переезда», — поделился глава семейства.

Сертификат Дмитрий получил летом этого года как уникальный специалист. Теперь с супругой и двумя детьми инженер готовится к переезду в просторный дом площадью почти двести квадратных метров.

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