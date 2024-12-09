Экономист Оразалиев связал рост цен перед Новым годом с повышенным спросом

Кандидат экономических наук Артур Оразалиев высказал мнение, что стоимость некоторых продуктов повышается в преддверии Нового года в связи с повышенным спросом населения на товары, сообщил newstracker.ru.

В нынешнем году, по мнению эксперта, на рост цен также влияет увеличение зарплаты во многих отраслях экономики, ослабление курса рубля, инфляционные ожидания. Экономист уверен, что рост стоимости продуктов перед Новым годом сохранится. Однако переживать из-за дефицита каких-либо товаров не стоит. В настоящее время Россия обеспечивает рынок продукцией собственного производства.

Эксперт Артур Оразалиев допускает, что ассортимент некоторых товаров сократится по причине необходимости импорта сырья из-за границы. В первую очередь тенденция затронет молочную продукцию.

Корреспондент NewsTracker также попросил эксперта прокомментировать ситуацию со стоимостью картофеля и сливочного масла. В контексте цен эти два вида продовольствия на данный момент остаются самыми обсуждаемыми, отметил эксперт.

«Меры правительства должны сработать и рост цен на них, скорее всего, остановится», — объяснил Артур Оразалиев.

Ранее сообщалось, что мировые цены на некоторые продукты достигли рекорда с апреля 2023 года.