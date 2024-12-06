Мировые цены на некоторые продукты достигли рекорда с апреля 2023 года

В ноябре индекс цен на продукты питания увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако все еще остается на 20,4% ниже рекордных уровней марта 2022 года.

По данным мировых рынков, в минувшем месяце мировые цены на продовольствие поднялись на 0,5% по сравнению с октябрем, достигнув наивысших значений с апреля 2023 года. Тенденция к росту сохраняется уже третий месяц подряд, о чем также сообщил ТАСС.

Основным фактором роста стало увеличение Индекса цен на растительные масла, который вырос на 7,5% по отношению к предыдущему месяцу. В то же время индекс цен на зерновые, по данным ФАО, уменьшился на 2,7% и оказался на 8% ниже, чем в прошлом году.

Снижение цен на пшеницу обусловлено падением международного спроса и увеличением поставок из стран Южного полушария. Также в ноябре была зафиксирована тенденция к снижению индекса цен на мясо и сахар.

Ранее производители предупредили о повышении отпускных цен на колбасу.