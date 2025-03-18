Экономист Паныш назвал причины и перспективы изменения цен на чай

Эксперт отметил, что на рост стоимости влияют три причины. В комплексе они ограничивают возможность сдерживания цен, несмотря на стабилизацию ситуации по отдельным показателям. Экономист перечислил эти причины. Первая — инфляция. Повышение цен затрагивает каждый из этапов производства и распространения чая, в том числе увеличивается стоимость сырья и упаковки.

По мнению эксперта, вторая причина роста цен — ослабление рубля к доллару и евро, которые являются ключевыми валютами. Экономист Паныш отметил, что большая часть чая, продаваемая в России, привозится из-за границы. Именно поэтому ослабление рубля взаимосвязано со стоимостью импорта.

«В-третьих, рост стоимости топлива ведет к повышению логистических издержек», — рассказал редакции atas.info экономист Владимир Паныш.

Эксперт пояснил, что к основным странам-производителям чая относят Китай, Шри-Ланку и Индию. Стоимость топлива — не единственная причина роста. Значение также имеет актуальная геополитическая ситуация.

По данным издания, участники рынка предупредили, что рост цен на чай в 2025 году не прекратится. Рост может достичь 40% на элитные сорта и бюджетные пакетированные напитки.

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