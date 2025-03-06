Чайный сомелье Донской назвал ключевые ошибки при заваривании напитка

По словам чайного сомелье Дмитрия Донского, наиболее распространенной ошибкой при заваривании чая является то, что кипяток перезаваривается, поэтому напиток теряет свои вкусовые и полезные свойства. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что для того, чтобы насладиться чаем, надо пить его проливами, то есть в заварочный чайник налить такой объем воды, сколько чашек потом планируется выпить за один раз. Также не следует заваривать чай крутым кипятком. Так, чем чай по классификации светлее, тем вода должна быть менее горячей. Белый заваривается с температурой 50-60 С, зеленый – не больше 80 С. Более того, зеленый чай можно заварить даже в холодной воде, оставив на ночь.

По мнению эксперта, пить чай необходимо из маленьких чашек и не горячим. Кроме того, хранить чай лучше подальше от посторонних запахов, ни в коем случае не рядом со специями.

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