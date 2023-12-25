Экономист рассказал, как повышение МРОТ в 2024 году отразится на жизни россиян

В 2024 году МРОТ повысится и составит 19 242 рублей в месяц. Экономист Андрей Гиринский рассказал, как это отразится на жизни россиян, сообщает rosbalt.ru .

Работодатель не имеет права начислять сотруднику заработную плату, которая не соответствует МРОТ. Сумма 19 242 рублей установлена на федеральном уровне и является минимальным порогом. Если начальник не выполнит требование, то ему могут выписать штраф.

«Нередко на практике работодатель устанавливает оклад работнику на достаточно минимальном уровне, а другая часть его совокупного вознаграждения является формально премией. При такой схеме выплат работник находится в достаточно уязвимом положении, в то время как работодатель имеет много вариантов финансового влияния. Однако и в этом случае обязательная часть должна быть не ниже МРОТ», — пояснил к. э. н., доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Андрей Гиринский

МРОТ также принимают на региональном уровне. Местная власть имеет право только поднимать МРОТ, установленный на федеральном уровне.

Рассчитывать на существенное повышение заработной платы эксперт не рекомендует. В таком случае спрос опередит рост предложений. Процесс станет следствием увеличения инфляции.

«Прямой связи между МРОТ и прожиточным минимумом нет, однако нормативными документами установлено, что МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума. Вместе с тем, согласно действующему законодательству, МРОТ должен по темпам роста превышать прожиточный минимум на 3%», — отметил экономист.

Россияне хотели бы увеличения МРОТ. К такому выводу можно прийти после анализа данных социологического исследования, проведенное онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob по просьбе агентства «РИА Новости».

Жители Москвы считают целесообразным установить МРОТ на уровне 45 тысяч рублей. Аналогичного мнения придерживаются респонденты из Владивостока. В Санкт-Петербурге выбирают 42 тысячи рублей, а в Пензе - 36 тысяч рублей.

Если сравнить реальные данные по регионам с ожидаемыми, то в Москве с 1 января 2024 года МРОТ должен составить 29 389 рублей. В остальных перечисленных городах МРОТ ниже, чем в столице.

Ранее во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал, как развивается экономика. Экономист Аяз Алиев проанализировал для интернет-издания «Подмосковье сегодня» данные, предоставленные главой федерации.