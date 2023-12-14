«Ослабление эффекта от санкций»: Путин назвал главные успехи российской экономики в 2023 году

Наша экономика имеет достаточно серьезный запас прочности, чтобы противостоять антироссийским санкциям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной «Прямой линии», объединенной с пресс-конференцией.

Так, глава государства отметил, что рост ВВП к концу 2023 года будет находиться на уровне 3,5%, а безработица составляет 2,9%, что является самыми низким показателем в истории России.

С 1 января МРОТ будет повышен сразу на 18%, реальная зарплата в РФ по итогам года вырастет примерно на 8%, а реальные доходы населения — примерно на 5%, добавил президент в прямом эфире.

Все это, уточнил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев, свидетельствует о том, что Россия смогла выстоять против санкций Запада и приспособить экономику к развитию в условиях ограничений.

«Блокировка западных рынков сказалась на экономике, но переориентация на Восток дала свой эффект. Энергоресурсы поставляются в больших объемах в Китай и Индию. Несмотря на дисконт по цене, объемы позволяют получать доход и выполнять государственные задачи разных направлений», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

За счет дружественных стран, уточнил экономист, получается частично обходить санкции, экспортировать и импортировать товары.

«Краткосрочный эффект от санкций, безусловно, был, однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы видим ослабление эффекта санкций на экономику. Все эти аспекты привели к росту макроэкономических данных», — подытожил собеседник.

Ранее Путин пояснил, для чего ВСУ отправляют элиту на проблемные участки СВО.