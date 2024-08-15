Экономист Селянин считает завышенным «базовый набор первоклассника» от Росстата

Росстат посчитал, что «базовый набор первоклассника» обойдется в 109 800 руб. для родителей мальчиков и 114 200 руб. — для девочек. Экономист Константин Селянин считает данную сумму завышенной, сообщил muksun.fm.

Эксперт пояснил, что в перечень необходимых для школьников предметов Росстат внес различные гаджеты. Экономист понимает, что ребенок может искать материалы для подготовки домашних заданий в мобильном телефоне или ноутбуке. Эти предметы официально не считаются обязательными для школьника. Вероятно, Росстат учел, что нередко дети переходят на дистанционную форму обучения, например, в период карантина.

Эксперт объяснил, почему «базовый набор первоклассника» ему кажется завышенным. Многие юные россияне обеспечены необходимой техникой. Выделять деньги из семейного бюджета на приобретение гаджетов непосредственно перед 1 сентября придется не всем.

«Можно, конечно, считать на счетах и ездить на лошадях, но с практической точки зрения современному ребенку невозможно учиться без ноутбука или телефона», — отметил экономист Константин Селянин.

Родители школьников заявляют, что собрать ребенка в школу — дорогое удовольствие. Некоторые признались, что были вынуждены отказаться от летнего отпуска и сократить ежедневные расходы. Встречаются случаи, когда родители школьников брали кредиты. Некоторые россияне нашли способ экономии — заказывают школьную канцелярию на маркетплейсах, где покупателям часто предлагают скидки.

«Цены разные — на любой кошелек. У меня общая сумма 1800. При желании можно было и в сумму в разы меньше уложиться», — рассказала Muksun.fm мама страшеклассника.

Ранее сообщалось, что подмосковным родителям стало проще получить выплату на детей.