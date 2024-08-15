Подмосковным родителям стало проще получить выплату на детей

Родителям подмосковных школьников стало еще проще оформить выплату на ребенка — на сайте Госуслуг заработала новая функция автозаполнения данных. Чем она будет полезна — в материале «Подмосковье сегодня».

Так, теперь многодетным родителям не придется вручную вводить данные о школьниках при оформлении услуги. Новый сервис автоматически проверяет информацию о всех детях заявителя и отображает тех учащихся, на которых еще не назначена, но положена выплата. Родитель выбирает, на кого будет оформлена льгота и отправляет заявление.

Выплата доступна многодетным родителям на приобретение ребенку школьной одежды. Оформить ее можно в разделе «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации» на региональном сайте Госуслуг. Также оформление доступно в мобильном приложении «Добродел».

Ранее в России предложили ввести денежную выплату для подготовки к школе.