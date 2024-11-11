Экономист Стрельников спрогнозировал, когда подешевеет сливочное масло

Ростовский экономист Леонид Стрельников высказал мнение, что в течение ближайших месяцев при выполнении нескольких условий стоимость сливочного масла может снизиться, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт перечислил, что необходимо выполнить регионам для снижения стоимости сливочного масла: увеличить поголовье крупного рогатого скота и объемы производства молока, снизить стоимость корма и ввести сезонные тарифы на энергетические ресурсы. Принятые меры точно способствуют стабилизации ситуации на рынке.

«Этот процесс небыстрый, может занять несколько месяцев. Но при избытке сырья, его закупочная стоимость неизбежно упадет», — отметил эксперт.

Леонид Стрельников также пояснил, что стало поводом для стремительного увеличения цены. В частности, в октябре ФАС начала проверку по росту стоимости цен на масло, которое является одним из главных ингредиентов для приготовления продукта. Продукт подорожал и спровоцировал рост цен на другие товары.

Ранее сообщалось, что «Эконива» уведомила торговые сети о снижении цен на сливочное масло.