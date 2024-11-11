«Ведомости»: «Эконива» уведомила торговые сети о снижении цен на сливочное масло

Компания «Эконива» проинформировала торговые сети о снижении отпускных цен на сливочное масло, что подтвердили два источника из розничной торговли и представитель производителя в разговоре с «Ведомостями».

С 1 ноября ценник на продукт уменьшится на 10%, и «Эконива» окажется единственным производителем, который осуществил такое снижение, добавили собеседники газеты. Представитель компании отметил, что стабилизация спроса повлияла на ценообразование.

В течение года цены на сливочное масло в России возросли в среднем почти на 24%. Власти объясняют это повышение ростом себестоимости, увеличением цен на импортные сырьевые материалы и наценками дистрибьюторов.

Министерство сельского хозяйства заявило, что не намерено вводить контроль над ценами на основные продукты, чтобы помочь в стабилизации стоимости сливочного масла.

Для улучшения ситуации на рынке ведомство увеличивает закупки этого товара из дружественных стран. Турция и ОАЭ начали экспортировать масло в Россию.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут связала подорожание сливочного масла с ростом доходов россиян.