Экономист Вараксин назвал причины роста цен на продовольственные товары

По мнению экономиста, на удорожание продуктов в первую очередь влияет инфляция, рост расходов на топливо и логистику. Изменения в агропромышленном секторе стали причиной удорожания удобрений и кормов для скота, что в свою очередь отразилось на росте цен на молочные продукты и мясо.

По словам эксперта, значение имеют и климатические условия. Резкие изменения погоды провоцируют дефицит урожая. Кроме того, не стоит забывать про действие санкций и тенденцию российских производителей на импортозамещение.

«Рост цен на продукты — это комплексный процесс, связанный не только с инфляцией, но и с глобальными изменениями в экономике. Производителям приходится адаптироваться к новым условиям, но без господдержки удержать цены крайне сложно», — рассказал «Нашему городу» экономист Леонид Вараксин.

По мнению эксперта, производители по-разному адаптируются к изменениям. Один из распространенных способов — уменьшение объема упаковки товаров. Таким образом они скрывают рост цен от потребителя и сохраняют покупательскую способность потребителей. Так, человек покупает 900 мл молока по той же цене, что ранее приобретал литр продукции этого же производителя.

Экономист Ирина Меняйлова предупредила, что высокие цены могут снизить покупательную способность населения, что приведет к снижению потребления. В долгосрочной перспективе тенденция станет причиной упадка развития сельскохозяйственного сектора.

«Без своевременных мер поддержки этот процесс будет только усугубляться. Одной из ключевых проблем остается высокая концентрация розничных сетей, которые диктуют закупочные цены фермерам, что снижает рентабельность производства», — рассказала Меняйлова.

Ранее эксперт Остапкович назвал категории продуктов, которые подешевеют в ближайшее время.