Экономист заявил, что в РФ появятся дешевые товары из-за курса доллара

Издание отметило, что впервые с 27 января в четверг, 6 февраля, курс доллара составил 96,95 рублей. Эксперт Леонид Стрельников считает, что низкая стоимость доллара выгодна тем, кто приобретает товары за границей. По его мнению, в магазинах могут появиться более дешевые импортные товары.

«Однако разница будет практически незначительной из-за неизменных сопутствующих затрат на перевозку, хранение на складах и другое», — считает экономист.

Эксперт также предположил, что снижение курса доллара может способствовать укреплению отечественной экономики. Регионы смогут увеличить производство товаров для внутреннего и внешних рынков. Дешевые импортные товары станут мотиватором для развития конкуренции на отечественном рынке.

Экономист Стрельников предупредил, что резкое падение курса доллара может привести к негативным последствиям. Однако на данный момент подобная тенденция не наблюдается.

«Однако если падение по каким-то причинам резко достигнет непредвиденно низких отметок, последствия для экономики могут быть непредсказуемыми: компании могут попытаться компенсировать убытки при помощи повышения цен на товары и услуги. Но пока предпосылок для такого исходя я не вижу», — говорит экономист.

Эксперт рекомендует россиянам, которые собираются отдохнуть за границей, воспользоваться снижением курса.

Ранее сообщалось, что американский доллар находится под серьезной угрозой из-за укрепления местных валют.