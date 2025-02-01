Американская нацвалюта сталкивается с серьезной угрозой: свыше десяти из Содружества Независимых Государств (СНГ) стремятся укрепить свои местные валюты, сократить зависимость от доллара и увеличить свою конкурентоспособность на валютных рынках. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что данный шаг является частью глобальной тенденции «дедолларизации», усилившейся после введения антироссийских санкций. Переход к местным валютам не только предполагает стремление к финансовой независимости, а также может значительно изменить мировую экономическую среду.

Отмечается, что лидеры СНГ отметили, что 85% трансграничных операций уже осуществляется в местных валютах, и указанное решение позволит укрепить экономический суверенитет и создать новые налоговые возможности. К тому же большинство государств СНГ сохранили тесные экономические связи и решили поддержать инициативу по дедолларизации. Ключевыми причинами стали стремление укрепить местные валюты, избежать последствий международных санкций и диверсифицировать резервные активы вроде золота.

Добавляется, что применение нацвалют в расчетах уже превышает 85% в торговле между странами СНГ, что может уменьшить влияние Штатов в мировой экономике, изменить глобальные финансовые рынки и привести к большей устойчивости экономик стран-краткосрочных партнеров. Кроме того, дедолларизация также может негативно сказаться на курсе доллара, так как падение спроса на него в международной торговле сократит его стоимость и роль в качестве главной мировой валюты.

Ранее сообщалось, что доллар начал терять свое влияние из-за массового отказа стран от валюты.