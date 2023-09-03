Экс-аналитик ЦРУ: Американские истребители не помогут Украине одерживать победу в зоне СВО

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу высказал мнение, что президенту Украины не стоит радоваться из-за того, что Киеву передадут F-16, пишет агентство « РИА Новости ».

Эксперт Ларри Джонсон считает, что есть несколько причин, по которым американские истребители не помогут Украине одерживать победу в зоне СВО. Во-первых, - это отсутствие пилотов, которые смогут управлять F-16. Для этого необходимо пройти определенный длительный курс обучения.

«Даже если бы у них были тысячи F-16, кто на них будет летать? Они не могут по взмаху волшебной палочки <…> найти подходящих пилотов». – считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон

Во-вторых, - это наличие у РФ сильных противоракетных систем. Даже если пилоты пройдут обучение, и истребители выйдут на боевую позицию для выполнения задач, системы ПВО РФ их легко собьют.

«Российская система ПВО превосходит все, что есть у Запада. И все наши так называемые технологии малозаметности уязвимы перед ней», – отметил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон

Ранее украинские представители заявили, что для успехов на линии боевого соприкосновения Киеву нужно 160 истребителей. Бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер назвал такое мнение фантазией.

США длительное время не передавали Украине истребители, но недавно разрешили своим партнерам передать истребители Киеву. Предварительно пилоты Украины должны пройти обучение с инструкторами НАТО. Бойцы сталкиваются с разными проблемами, в частности, незнанием английского языка.