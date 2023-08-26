«Они уничтожают 82-ю бригаду, которую недавно ввели в бой», - отметил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон

Экс-аналитик ЦРУ отметил, что украинское командование возлагало большие надежды на успех бригады, которая считается одной из самых профессиональных.

Эксперт Ларри Джонсон считает, что ВСУ не могут пробить линию обороны РФ. Во время боев гибнет большое количество украинских солдат. Армия теряет технику, которую Украине передает Запад. Россия продолжает умело использовать авиацию и артиллерию. Эксперт считает, что контрнаступление находится на той точке развития, когда шанса на успех уже нет.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в авторском блоге высказал мнение, что в настоящее время у ВСУ настолько критическая ситуация, что они отступают по всей линии фронта. Эксперт часто критикует действия президента Владимира Зеленского и призывает его начать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Советник экс-президента Кучмы уверен, что завершить конфликт стоит до того момента, пока Запад не перестанет оказывать помощь.