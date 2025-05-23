Экс-барабанщик The Devil Wears Prada и еще пять человек погибли в авиакатастрофе в США

В результате авиакатастрофы в Сан-Диего погибли шесть человек, сообщило издание Billboard со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA). В числе жертв — бывший барабанщик металкор-группы The Devil Wears Prada и музыкальный агент Дэйв Шапиро из Sound Talent Group.

По информации издания, трагедия произошла в четверг, 22 мая. Во время полета самолет задел линию электропередачи, что стало причиной сильного возгорания. Огонь распространился на дома, расположенные вблизи места происшествия. Спасатели эвакуировали более 100 человек. Гражданским автотранспортным средствам был причинен ущерб. Местные жители не пострадали.

По данным издания, представитель Sound Talent Group подтвердил гибель сотрудников. Кроме экс-барабанщика и агента, на борту находился еще один представитель компании. Он также погиб. Погибший популярный в США музыкальный агент Шапиро был летным инструктором. В день трагедии он пилотировал самолет. Во время посадки сделал фото и опубликовал их в соцсети.

«Согласно заявлению FAA, самолет Шапиро Cessna 550 потерпел крушение в 2 милях к югу от административного аэропорта Монтгомери-Гиббс в Сан-Диего в 03:45 утра по североамериканскому времени», — указано в статье.

Согласно полетным данным, самолет вылетел из аэропорта Тетерборо поздним вечером 22 мая. Он остановился для дозаправки в Уичито и продолжил путь в Сан-Диего. Представители Sound Talent Group выражают слова соболезнования близким погибших и рассказывают об их неоцененном вкладе в развитие музыки.

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