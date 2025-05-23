В Таиланде погиб турист из России после падения с девятого этажа

В Таиланде произошло ЧП, связанное с туристом из России. Он скончался в результате падения с девятого этажа. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По данным издания, в городе Паттайя в Таиланде произошла трагедия с туристом из России по имени Михаил.

«27-летний российский турист погиб, выпав с девятого этажа многоквартирного дома в районе Джомтьен», — указали журналисты.

В квартире, из которой выпал россиянин, найдено наркотическое средство и предметы для его курения. Правоохранители считают, что к гибели туриста привели галлюцинации, которые он испытывал после употребления наркотика.

Ранее туроператоры рассказали об опасных для российских туристов странах. По их словам, самые популярные туристические направления оказались и самыми опасными для путешественников из РФ. Лидерами по числу страховых случаев стали Египет, Турция и Таиланд. Горные маршруты в Непале или на Кавказе, по их словам, также входят в зону повышенного риска.