Бывшие военные ВСУ из отряда Максима Кривоноса рассказали корреспонденту РИА Новости, что в случае необходимости готовы выполнять боевые задачи на Курской области. Они сопереживают мирным жителям и не понимают логики действий ВСУ.

Отряд сформирован из добровольцев, бывших военных ВСУ, которые не поддерживают нынешнюю украинскую власть. Опрошенные агентством бойцы заявили о готовности сражаться с противником, чтобы он покинул Курскую область.

Так, боец отряда с позывным Прометей сообщил, что в Курской области у него проживает бабушка. Он был шокирован поступком ВСУ, но не сомневается, что скоро ни одного украинского военного не останется на территории региона.

Боец с позывным Змей отметил, что стратегия ВСУ на любом направлении, в том числе и в Курской области, одинаковая — обстреливать мирное население. Военный считает данное поведение недопустимым.

Боец отряда с позывным Борзый также расстроен из-за того, что страдают мирные люди. ВСУ активно используют против гражданских дроны.

«Зачем? Если воевать — так воевать нужно с военными, а не против мирного населения", — сказал РИА Новости боец отряда с позывным Борзый.

6 августа военные ВСУ перешли государственную границу РФ. Многие жители Курской области были вынуждены экстренно эвакуироваться. Подмосковье вошли в число регионов, которые оказывают активную поддержку соотечественникам: прибывших людей размещают в санаториях и базах отдыха, неравнодушные жители собирают гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что студенты из Курской области смогут продолжить свое обучение в Подмосковье.