Студенты из Курской области смогут продолжить свое обучение в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Королев]
Эвакуированные из Курской области студенты продолжат обучение в колледжах Подмосковья. Об этом заявили в Министерстве образования Московской области.
Глава ведомства Артем Охрименко вместе с руководящим составом Министерств физической культуры спорта, а также Министерства культуры и туризма посетил пункт временного размещения на базе ООЦ «Родник» в Королеве, где сейчас находится более двадцати студентов.
«Договорились с ребятами, что всех желающих зачислим в наши подмосковные колледжи. Большинство студентов уже определились, где хотели бы учиться, и они будут зачислены в ближайшее время. Предоставим им общежития в шаговой доступности от колледжей. А ребятам, которые хотят продолжать обучение дистанционно, выделим ноутбуки и поможем с практикой», — рассказал Артем Охрименко.
По запросу от прибывших жителей Курской области в пункт временного размещения поставят спортивный инвентарь. Также будут организованы творческие мастер-классы.
«Что касается детей школьного возраста, которые находятся в этом ПВР, мы распределили их по двум школам — в поселке Зверосовхоза и в Царевской ООШ. К школам будет организован подвоз, учебников хватит на всех. Говорили с педагогами — учителя детей очень ждут», — добавил глава Министерства.