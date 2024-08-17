Студенты из Курской области смогут продолжить свое обучение в Подмосковье

Эвакуированные из Курской области студенты продолжат обучение в колледжах Подмосковья. Об этом заявили в Министерстве образования Московской области.

Глава ведомства Артем Охрименко вместе с руководящим составом Министерств физической культуры спорта, а также Министерства культуры и туризма посетил пункт временного размещения на базе ООЦ «Родник» в Королеве, где сейчас находится более двадцати студентов.

«Договорились с ребятами, что всех желающих зачислим в наши подмосковные колледжи. Большинство студентов уже определились, где хотели бы учиться, и они будут зачислены в ближайшее время. Предоставим им общежития в шаговой доступности от колледжей. А ребятам, которые хотят продолжать обучение дистанционно, выделим ноутбуки и поможем с практикой», — рассказал Артем Охрименко.

По запросу от прибывших жителей Курской области в пункт временного размещения поставят спортивный инвентарь. Также будут организованы творческие мастер-классы.