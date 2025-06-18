Экс-чиновник Кузбасса может быть освобожден от ответственности за мошенничество

В Кузбассе состоялось заседание по делу о мошенничестве бывшего председателя КУМИ Междуреченск, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Присутствующий на заседании источник издания рассказал, почему обвиняемый не понесет ответственность.

По информации источника, судья вынес обвинительный приговор — три года пребывания в колонии и штраф в размере 50 тыс. руб. Однако срок давности преступления истек, поэтому бывший чиновник региона ответственность не понесет.

По данным издания, приговор не вступил в законную силу. Заседание прошло в среду, 18 июня. Сторона защиты и обвинитель вправе подать апелляцию на решение. В региональной прокуратуре корреспонденту Сибдепо рассказали, что сотрудники будут изучать материалы для принятия решения о подаче апелляции. Если обе стороны откажутся от просьбы пересматривать дело, экс-председателя КУМИ Междуреченска освободят от выплаты штрафа и заключения в колонии. На нем будет числиться судимость.

По информации издания, бывшего чиновника обвинили в мошеннической схеме, в рамках которой бюджетные земли ориентировочной стоимостью 175 млн руб. были переданы коммерческой организации за значительно меньшую сумму. Следствие считает, что в афере принимал участие погибший бывший мэр Междуреченска. Земли передали в период с 2013 по 2014 год. С момента преступления прошло более 10 лет.

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