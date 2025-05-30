Суд посадил под домашний арест начальника отдела департамента Минздрава Сазонова

Алексея Сазонова, руководителя отдела департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения России, отправили под домашний арест. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Замоскворецкого районного суда города Москвы, который рассматривал ходатайство следствия в отношении чиновника. Сазонова подозревают в получении внушительной взятки. Ему ее вручил представитель коммерческой фирмы за помощь в регистрации медицинских изделий в Минздраве.

«Сазонов обвиняется в получение взятки в особо крупном размере. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца», — указали журналистам.

Второй фигурант этого дела, гендиректор компании «Джодас Экспоим» Парсад Сангх Шаши Шанкар, был отправлен в СИЗО. Его обвиняют по точно такой же статье.

Ранее сообщалось, что арестованный экс-адвокат Пашаев попросил отправить его на СВО. Он пообещал своему клиенту Блиновскому, мужу известного блогера и коуча Елены Блиновской, что за деньги освободит его жену, а также замнет уголовное дело по неуплате налогов. Все эти действия квалифицировали как мошенничество.