Экс-чиновница Кузбасса предстанет перед судом из-за присвоения 169 тыс. руб.

В Кузбассе бывшая заместитель начальника управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа предстанет перед судом. Экс-чиновницу обвиняют в присвоении почти 170 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Следствие считает, что чиновница создавала акты, на основании которых выписывала себе премии и различные социальные выплаты. Реальных оснований для премирования не было. Подобные схемы женщина проворачивала в 2021 году на протяжении девяти месяцев.

«Своими преступными действиями причинила ущерб бюджету муниципального образования на общую сумму более 169 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Пресс-служба прокуратуры Кузбасса сообщила о подаче иска в суд с требованием принудить 49-летнюю обвиняемую вернуть все похищенные средства в бюджет городского округа. Материалы дела, доказывающие вину женщины, переданы в суд. Максимальный срок наказания по данной статье достигает шести лет заключения в колонии.

Ранее сообщалось, что верховный суд отказался отменять пожизненный срок экс-сенатору Арашукову и его отцу.