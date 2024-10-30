Верховный суд не стал отменять пожизненный срок экс-сенатору Арашукову и его отцу

Коллегия Верховного суда РФ утвердила пожизненный приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, сообщил ТАСС.

Арашуковых признали виновными в создании организованной преступной группировки (ОПГ), которая стоит за убийством председателя молодежного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова, а также советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Кроме того, отца и сына признали виновными в хищении средств у «Газпрома» на сумму 4,4 млрд руб.

Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года во время закрытого заседания Совета Федерации, на котором присутствовали Генеральный прокурор России Юрий Чайка и руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В этот же день экс-сенатора отправили под арест.

31 января правоохранители взяли под стражу его отца, экс-советника генерального директора Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова.

В декабре 2022 года Московский городской суд, основываясь на решении присяжных, вынес пожизненные приговоры Арашуковым.

В начале января 2023 года адвокаты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что СКР завел новое дело в отношении Рауфа Арашукова из-за взятки сотруднику «Черного дельфина». Отмечалось, что экс-сенатор таким образом хотел улучшить свои условия в камере заключения и не только.