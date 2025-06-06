Экс-депутат Десятник отрицает, что ему принадлежит заминированная в Москве KIA

Бывший депутат Симферопольского района Виталий Десятник опроверг информацию, которую распространяют в СМИ. Спикер сообщил, что ему не принадлежит машина марки KIA, сообщил телеграм-канал «Mash на волне». Под автомобилем, припаркованным в Москве, обнаружили подозрительный предмет.

По данным канала, бывший депутат рассказал, что ранее, действительно, был собственником автомобиля. Однако он продал машину три года назад. Больше он ее не видел.

«Я ее (машину. — Прим. ред.) продал 3 года назад и живу в Симферополе, не звоните мне больше», — заявил бывший депутат Симферопольского района Виталий Десятник.

Супруга экс-депутата подтвердила слова мужа, сообщил телеграм-канал SHOT. Три года назад к ним в Симферополь приезжал покупатель. Он забрал машину в Москву. Больше никто из членов семьи не интересовался, что было с машиной.

По информации Mash, машину обнаружили на одной из столичных парковок. Предположительно, под колесом вмонтировано СВУ. На место происшествия прибыли представители экстренных служб.

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