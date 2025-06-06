На теплоходе «Михаил Булгаков» в воде обнаружили опасные бактерии
SHOT: в воде на теплоходе «Михаил Булгаков» обнаружили колиформные бактерии
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В воде на круизном судне «Михаил Булгаков» в Москве обнаружили колиформные бактерии, сообщил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА. Отмечается, что на теплоходе были нарушены условия для обеззараживания воды и хранения продуктов.
Проверка выявила, что за последние два рейса около 230 пассажиров обратились к медикам с симптомами кишечной инфекции — рвотой, диареей и недомоганием.
О том, что более 100 пассажиров судна после экскурсии обратились к врачам, сообщили и в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре).
Кроме того, в анализах 12 членов экипажа, пять из которых — сотрудники пищеблока, были обнаружены возбудители норовирусной и астровирусной инфекций.
Причиной вспышки инфекции считается загрязненная вода с колиформными бактериями, а также нарушение санитарных условий.
В ходе проверки были обнаружены около 15 нарушений эпидемиологических норм, включая отсутствие контроля за температурным режимом при хранении продуктов, хранение части еды на полу и некачественную дезинфекцию посуды, которая чистилась реже одного раза в неделю. Кроме того, с реализации сняли около 50 кг продукции без маркировки.
Как сообщило РИА Новости, компанию, занимающуюся организацией прогулок на теплоходе, привлекли к административной ответственности. Предоставление туристических услуг на судне ограничили на 90 дней для устранения всех недостатков и проведения тщательной санитарной обработки.
Ранее стало известно, что в Белгородской области с рельсов сошел тепловоз.