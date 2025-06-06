На теплоходе «Михаил Булгаков» в воде обнаружили опасные бактерии

В воде на круизном судне «Михаил Булгаков» в Москве обнаружили колиформные бактерии, сообщил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА. Отмечается, что на теплоходе были нарушены условия для обеззараживания воды и хранения продуктов.

Проверка выявила, что за последние два рейса около 230 пассажиров обратились к медикам с симптомами кишечной инфекции — рвотой, диареей и недомоганием.

О том, что более 100 пассажиров судна после экскурсии обратились к врачам, сообщили и в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре).

Кроме того, в анализах 12 членов экипажа, пять из которых — сотрудники пищеблока, были обнаружены возбудители норовирусной и астровирусной инфекций.

Причиной вспышки инфекции считается загрязненная вода с колиформными бактериями, а также нарушение санитарных условий.

В ходе проверки были обнаружены около 15 нарушений эпидемиологических норм, включая отсутствие контроля за температурным режимом при хранении продуктов, хранение части еды на полу и некачественную дезинфекцию посуды, которая чистилась реже одного раза в неделю. Кроме того, с реализации сняли около 50 кг продукции без маркировки.

Как сообщило РИА Новости, компанию, занимающуюся организацией прогулок на теплоходе, привлекли к административной ответственности. Предоставление туристических услуг на судне ограничили на 90 дней для устранения всех недостатков и проведения тщательной санитарной обработки.

Ранее стало известно, что в Белгородской области с рельсов сошел тепловоз.