Экс-депутат Рады исключил повторную встречу Трампа и Зеленского

Бывший депутат Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров высказал мнение, что президент США Дональд Трамп после конфликта в Овальном кабинете больше не будет встречаться с коллегой из Украины Владимиром Зеленским, сообщило интернет-издание «Абзац».

По мнению политолога, в Белом доме сделали выводы о Зеленском. Необходимости в дополнительных встречах больше нет.

«Никакой встречи Трампа с Зеленским больше не будет, после скандала в Овальном кабинете всем стало все понятно», — в комментарии «Абзацу» отметил политолог.

Эксперт высказал мнение, что на Украине произошли внутриполитические изменения. В стране прошли консультации, по итогам которых принято решение о проведении президентских выборов. По данным политолога, решение приняли единогласно. Кроме того, украинские политики заинтересованы в том, чтобы нынешний президент не подавал свою кандидатуру на выборы.

По мнению политолога, США также не заинтересованы в том, чтобы Зеленский продолжал выполнять обязанности президента Украины. Решить вопрос можно путем расследования относительно распределения переданных США денег. Эксперт не исключает, что речь идет о коррупции. США продолжат давить на администрацию президента Украины политически. Большое значение будет иметь и ситуация на фронте.

Ранее сообщалось, что Польша примет меры в случае отключения Украине системы Starlink.