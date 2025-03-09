Польша примет меры в случае отключения Украине системы Starlink

Глава польского МИД Радослав Сикорский предупредил, что в случае отключения Украине Starlink Польша откажется от услуг американского поставщика, сообщило РИА Новости.

На фоне ухудшения отношений между Украиной и США в последнее время все чаще звучат призывы отключить для киевского режима систему Starlink. Американский бизнесмен Илон Маск, которому принадлежит Starlink, также не исключил подобный сценарий развития событий. Миллиардер высказал мнение, что утратив спутниковые данные о местоположении войск ВС РФ, ВСУ не смогут вести боевые действия. Фронт рухнет.

Глава польского МИД Сикорский напомнил, что Польша сотрудничает с компанией Starlink. В случае принятия подобного решения, возрастут репутационные риски. Польша вправе посчитать поставщика как ненадежного партнера и отказаться от продолжения контрактов. Варшава заключит контракты с другими поставщиками.

«Польское министерство цифровизации оплачивает Starlink, цена которого составляет около $50 млн в год, для Украины...» — написал Сикорский на своей странице в соцсети X.

Западные СМИ уже сообщали, что Украину могут отключить от Starlink из-за ее нежелания подписать с США соглашения о редкоземельных металлах. Бизнесмен Илон Маск заявил, что информация не соответствует действительности.

Ранее Bloomberg рассказал, как Киев готовится к возможному отключению Starlink.