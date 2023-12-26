Экс-директор «Радио Свобода*» заочно арестована в связи с распространением фейков о ВС РФ

Басманный суд Москвы арестовал экс-директора русской службы «Радио Свобода*» Марию Гессен. На данный момент арест проходит в заочном формате из-за того, что Гессен в настоящее время живет в США. Ранее она была объявлена в федеральный розыск, сообщает агентство «РИА Новости» .

В пресс-службе суда пояснили, что Марию Гессен обвиняют в распространении фейков об армии РФ. Женщина делала подобные заявления из-за политических убеждений. Как только экс-директор «Радио Свободы*» вернется в Россию, она будет задержана. Допускается и другой вариант - экстрадиция.

Судебное разбирательство может закончиться для бывшего директора радиовещательной организации лишением свободы. Минимальный срок наказания, согласно законодательству РФ, составляет пять лет, максимальный - десять.

Ранее мы сообщали, что Следственный комитет России проверил заявления певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина** на предмет фейков против армии России. Стало известно, будет ли заведено уголовное дело против юмориста и Примадонны.

* - СМИ, выполняющее функции иноагента.

** - признан иноагентом в РФ