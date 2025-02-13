Экс-директору РЦСС Кузбасса и его заместителю вынесли приговор за взятки

В Кемерове суд вынес приговор экс-руководителю Регионального центра спортивный сооружений Кузбасса и его бывшему заместителю за взятки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Бывшему руководителю суд назначил семь лет исправительной колонии строгого режима, заместителю — 6,5 лет колонии строго режима.

Телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу проинформировал, что общая сумма взяток составила более 24,4 млн руб. В прокуратуре Кузбасса уточнили, что подсудимые обязаны выплатить в доход государства 28,1 млн руб. и 27,8 млн руб.

«По данным регионального СУ СКР, с 2021-го по 2023 год фигуранты дела получали от директоров различных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей взятки», — указано в сообщении.

Следствие утверждает, что подсудимые брали взятки за помощь в оформлении договоров поставки. В региональном СК утверждают, что было совершено 47 эпизодов преступлений. В частности, подсудимые брали взятки и оказывали посреднические услуги по передаче взяток, а также покушались на получение взяток. В нарушении законодательства участвовала группа лиц. Установлено, что все правонарушения совершались на протяжении двух лет. Расследование продолжается: устанавливаются лица, которые также могут иметь отношение к махинациям.

Ранее сообщалось, что бывшего губернатора Рязанской области обвинили в получении нескольких взяток.